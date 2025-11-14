Atelier création de lutins Brienne-le-Château
Atelier création de lutins Brienne-le-Château vendredi 14 novembre 2025.
4 rue Julien Régnier Brienne-le-Château Aube
Début : 2025-11-14 09:00:00
fin : 2025-11-14 11:00:00
2025-11-14
Noël arrive à grands pas !
La Maison pour Tous vous invite à participer à un atelier d’art pour créer vos propres lutins de Noël.
Proposé par les sabots de Vénus , usez de votre créativité pour bâtir de vos propres mains votre lutin de Noël. Gare aux farces qu’il pourra faire ensuite, en attendant le jour tant attendu !
Les places étant limitées, il est conseillé de réserver à l’avance. Le matériel est fourni. .
4 rue Julien Régnier Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22
