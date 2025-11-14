Atelier création de lutins Brienne-le-Château

Atelier création de lutins

Noël arrive à grands pas !

La Maison pour Tous vous invite à participer à un atelier d’art pour créer vos propres lutins de Noël.

Proposé par les sabots de Vénus , usez de votre créativité pour bâtir de vos propres mains votre lutin de Noël. Gare aux farces qu’il pourra faire ensuite, en attendant le jour tant attendu !

Les places étant limitées, il est conseillé de réserver à l’avance. Le matériel est fourni. .

