Atelier création de ma crème de soin Montbard

Rendez-vous mercredi 3 décembre à 14h30 à l’Office du Tourisme du Montbardois pour créer votre crème de soin, et repartez avec vos créations.

Tarif : 35€/personne (comprenant un pot de coco 100 ml, huile essentielle de lavande fine 10 ml et 3 petits pots de 5 ml)

Durée : 1h 1h30

Places limitées

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montbardois: 03 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com .

