Atelier création de ma crème de soin Montbard
Atelier création de ma crème de soin Montbard mercredi 3 décembre 2025.
Atelier création de ma crème de soin
Place de la Gare Montbard Côte-d’Or
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Rendez-vous mercredi 3 décembre à 14h30 à l’Office du Tourisme du Montbardois pour créer votre crème de soin, et repartez avec vos créations.
Tarif : 35€/personne (comprenant un pot de coco 100 ml, huile essentielle de lavande fine 10 ml et 3 petits pots de 5 ml)
Durée : 1h 1h30
Places limitées
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Montbardois: 03 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com .
Place de la Gare Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com
English : Atelier de création cosmétique
German : Atelier création de ma crème de soin
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier création de ma crème de soin Montbard a été mis à jour le 2025-11-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)