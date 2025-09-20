Atelier Création de maquettes Mini-Monde Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge

Atelier Création de maquettes Mini-Monde Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge samedi 20 septembre 2025.

Atelier Création de maquettes Mini-Monde Samedi 20 septembre, 14h00 Pôle Culturel Henri Lafitte Nord

Gratuit, sans réservation, matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le thème de l’architecture vous inspirera pour cet atelier ! La cité des géométries vous invite à un atelier de création de maquettes « Mini-Monde » sur le thème des Journées Européennes du Patrimoine !

Samedi 20 septembre – 14h-17h

Par la Cité des Géométries

Pôle Lafitte, 3 rue Georges Paillot, Maubeuge

Cour du Pôle Lafitte, en cas de pluie, rendez-vous

à la Porte de Mons

Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

Le thème de l’architecture vous inspirera pour cet atelier ! La cité des géométries vous invite à un atelier de création de maquettes « Mini-Monde » sur le thème des Journées Européennes du ! Samedi…

service culturel