Atelier : « Création de marionettes en papier » Place du Chapitre Nîmes

Gratuit. Sans réservation. A partir de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier créatif : fabriquez vos marionnettes en papier

Avec vos feutres et vos ciseaux, amusez-vous à créer de jolies marionnettes habillées comme autrefois. Une activité ludique et créative pour petits et grands !

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

