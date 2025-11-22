Atelier création de marionnettes Médiathèque Creully sur Seulles

Atelier création de marionnettes

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez créer votre propre marionnette à la Médiathèque de Creully.

De 10h à 12h parents-enfants

De 14h à 17h tous publics

Médiathèque Creully Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 bibliocreully@gmail.com

English : Atelier création de marionnettes

Come and create your own puppet at the Médiathèque de Creully.

10am to 12pm: parents and children

2pm to 5pm: all audiences

German : Atelier création de marionnettes

Kommen Sie in die Mediathek von Creully und gestalten Sie Ihre eigene Marionette.

Von 10 bis 12 Uhr: Eltern-Kinder

Von 14 bis 17 Uhr: alle Altersgruppen

Italiano :

Venite a creare la vostra marionetta alla Médiathèque di Creully.

Dalle 10.00 alle 12.00: genitori e bambini

Dalle 14.00 alle 17.00: pubblico generico

Espanol :

Ven a crear tu propia marioneta en la Mediateca de Creully.

De 10.00 a 12.00: padres e hijos

De 14:00 a 17:00: público en general

