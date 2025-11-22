Atelier création de marionnettes Médiathèque Creully sur Seulles
Atelier création de marionnettes Médiathèque Creully sur Seulles samedi 22 novembre 2025.
Atelier création de marionnettes
Médiathèque Creully Creully sur Seulles Calvados
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Venez créer votre propre marionnette à la Médiathèque de Creully.
De 10h à 12h parents-enfants
De 14h à 17h tous publics
Médiathèque Creully Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 38 93 bibliocreully@gmail.com
English : Atelier création de marionnettes
Come and create your own puppet at the Médiathèque de Creully.
10am to 12pm: parents and children
2pm to 5pm: all audiences
German : Atelier création de marionnettes
Kommen Sie in die Mediathek von Creully und gestalten Sie Ihre eigene Marionette.
Von 10 bis 12 Uhr: Eltern-Kinder
Von 14 bis 17 Uhr: alle Altersgruppen
Italiano :
Venite a creare la vostra marionetta alla Médiathèque di Creully.
Dalle 10.00 alle 12.00: genitori e bambini
Dalle 14.00 alle 17.00: pubblico generico
Espanol :
Ven a crear tu propia marioneta en la Mediateca de Creully.
De 10.00 a 12.00: padres e hijos
De 14:00 a 17:00: público en general
