Atelier Création de marionnettes en famille Polisot

Atelier Création de marionnettes en famille

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Avec l’artiste plasticienne Mélaine Richert alias MelN

Durée 2h

MelN propose des ateliers de fabrication de marionnettes à gaine, accessibles aux enfants comme aux adultes.

Les participants confectionnent leur propre marionnette à partir de feutrine de couleur, découvrant les bases de la manipulation tout en laissant libre cours à leur imagination. Ces ateliers sont pensés comme des moments de partage et de créativité, permettant de prolonger l’univers du spectacle et de sensibiliser le public à la pratique artistique de la marionnette.

De 15 h à 17h

Tarif 15€/ un enfant accompagné d’un adulte et 5€ enfant supplémentaire

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

