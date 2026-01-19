Atelier Création de marionnettes en famille Polisot
3 place de la gare Polisot Aube
Tarif : – – Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Avec l’artiste plasticienne Mélaine Richert alias MelN
Durée 2h
MelN propose des ateliers de fabrication de marionnettes à gaine, accessibles aux enfants comme aux adultes.
Les participants confectionnent leur propre marionnette à partir de feutrine de couleur, découvrant les bases de la manipulation tout en laissant libre cours à leur imagination. Ces ateliers sont pensés comme des moments de partage et de créativité, permettant de prolonger l’univers du spectacle et de sensibiliser le public à la pratique artistique de la marionnette.
De 15 h à 17h
Tarif 15€/ un enfant accompagné d’un adulte et 5€ enfant supplémentaire
Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52
Ouverture du café associatif .
3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
