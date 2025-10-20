Atelier création de Marionnettes Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère

Atelier création de Marionnettes Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère lundi 20 octobre 2025.

Atelier création de Marionnettes Théâtre de la Courte Echelle

quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Plongez dans l’univers du surréalisme et du cubisme à travers cet atelier de création de marionnettes: ​c’est une invitation à l’imagination et à l’exploration artistique.

.

quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr

English :

Immerse yourself in the world of surrealism and cubism with this puppet-making workshop: ?an invitation to imagination and artistic exploration.

German :

Tauchen Sie mit diesem Workshop in die Welt des Surrealismus und des Kubismus ein: ?eine Einladung zur Fantasie und zur künstlerischen Erkundung.

Italiano :

Immergetevi nel mondo del surrealismo e del cubismo con questo laboratorio di costruzione di marionette: un invito all’immaginazione e all’esplorazione artistica.

Espanol :

Sumérjase en el mundo del surrealismo y el cubismo con este taller de creación de marionetas: una invitación a la imaginación y la exploración artística.

L’événement Atelier création de Marionnettes Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-17 par Valence Romans Tourisme