Atelier création de Marionnettes Théâtre de la Courte Echelle Romans-sur-Isère
quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-24 16:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Plongez dans l’univers du surréalisme et du cubisme à travers cet atelier de création de marionnettes: c’est une invitation à l’imagination et à l’exploration artistique.
quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 20 76 infos@courte-echelle.fr
English :
Immerse yourself in the world of surrealism and cubism with this puppet-making workshop: ?an invitation to imagination and artistic exploration.
German :
Tauchen Sie mit diesem Workshop in die Welt des Surrealismus und des Kubismus ein: ?eine Einladung zur Fantasie und zur künstlerischen Erkundung.
Italiano :
Immergetevi nel mondo del surrealismo e del cubismo con questo laboratorio di costruzione di marionette: un invito all’immaginazione e all’esplorazione artistica.
Espanol :
Sumérjase en el mundo del surrealismo y el cubismo con este taller de creación de marionetas: una invitación a la imaginación y la exploración artística.
