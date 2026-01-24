Atelier création de marque-page Place des Baillis Rodemack

Atelier création de marque-page

Place des Baillis Bibliothèque de Rodemack au sein de l’école Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Tu as entre 5 et 11 ans ? Viens fabriquer ton ou tes marque-pages.

Créativité 100% autorisée sur le thème de ton choix super-héros, princesses, mangas, dragons….

L’atelier Marque-Pages permettra aux enfants de fabriquer un ou plusieurs marque-page sur le thème de leur choix super-héros, princesses, mangas, dragons….L’atelier sera ouvert entre 10h et 12h et se déroulera à la bibliothèque, au 1er étage de l’école Jean-Marie Pelt. Le matériel est fourni.

Les accompagnants peuvent rester sur place s’ils le souhaitent. Places limitées, inscription sur Hello Asso.Enfants

Place des Baillis Bibliothèque de Rodemack au sein de l’école Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 6 68 04 84 96 bibliothecaire@rodemack-foyer.eu

English :

Are you between 5 and 11 years old? Come and make your own bookmark(s).

Creativity is 100% allowed, on the theme of your choice: superheroes, princesses, mangas, dragons, etc.

The Bookmark workshop will enable children to make one or more bookmarks on the theme of their choice: superheroes, princesses, mangas, dragons, etc. The workshop will be open from 10am to 12pm and will take place in the library, on the 1st floor of the Jean-Marie Pelt school. Materials provided.

Accompanying persons may stay on site if they wish. Places are limited, please register on Hello Asso.

L’événement Atelier création de marque-page Rodemack a été mis à jour le 2026-03-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS