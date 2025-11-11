Atelier: Création de marques pages Rue Marcel Cachin Domérat

Atelier: Création de marques pages

Créez et décorez vos marques page, pour vous-même ou pour mettre au pied du sapin !

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Create and decorate your own bookmarks, for yourself or to put at the foot of the Christmas tree!

German :

Gestalte und dekoriere deine Lesezeichen, für dich selbst oder um sie an den Fuß des Weihnachtsbaums zu legen!

Italiano :

Create e decorate i vostri segnalibri, per voi o per metterli ai piedi dell’albero di Natale!

Espanol :

Crea y decora tus propios marcapáginas, ¡para ti o para poner al pie del árbol de Navidad!

