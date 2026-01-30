Atelier création de masque Micro Folie Civray

Atelier création de masque Micro Folie Civray samedi 7 février 2026.

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Gratuit

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

2026-02-07

Profitez d’une après-idi pour réaliser vos propre masque.
Atelier gratuit, sur inscription.   .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59  microfolie@civray.fr

