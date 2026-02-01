Atelier création de masque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
Atelier création de masque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 26 février 2026.
Atelier création de masque
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 16:30:00
fin : 2026-02-26 18:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Dès 6 ans, cet atelier permettra de créer des masques originaux tout en s’amusant. Inscriptions obligatoires sur mediatheques-coeurdenacre.fr (rubrique agenda)
Le 26 février à 16h30, l’association le petit atelier de Fanfan propose un atelier créatif dédié à la fabrication de masques à la médiathèque.
Ouvert aux enfants de plus de 6 ans, cet atelier permettra de créer des masques originaux tout en s’amusant.
Gratuit
Inscriptions obligatoires sur mediatheques-coeurdenacre.fr, rubrique agenda. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From age 6 upwards, this workshop is a fun way to create original masks. Registration required on mediatheques-coeurdenacre.fr (Agenda section)
L’événement Atelier création de masque Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par Calvados Attractivité