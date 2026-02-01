Atelier création de masque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Atelier création de masque

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-26 16:30:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

2026-02-26

Dès 6 ans, cet atelier permettra de créer des masques originaux tout en s’amusant. Inscriptions obligatoires sur mediatheques-coeurdenacre.fr (rubrique agenda)

Le 26 février à 16h30, l’association le petit atelier de Fanfan propose un atelier créatif dédié à la fabrication de masques à la médiathèque.

Ouvert aux enfants de plus de 6 ans, cet atelier permettra de créer des masques originaux tout en s’amusant.

Gratuit

Inscriptions obligatoires sur mediatheques-coeurdenacre.fr, rubrique agenda. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr

From age 6 upwards, this workshop is a fun way to create original masks. Registration required on mediatheques-coeurdenacre.fr (Agenda section)

