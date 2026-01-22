Atelier création de masques d’animaux

Airvault Deux-Sèvres

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Venez fabriquer votre masque d’animal sur un temps libre entre 16 h et 17 h 30 à la Médiathèque Avec plusieurs modèles au choix, tous inspirés de La Famille Lavande, une série d’album jeunesse écrite par Sandra Le Guen et illustrée par Maurèen Poignonec. Un goûter proposé par la médiathèque accompagnera cet atelier. Gratuit. Pour les 5-8 ans. Animation en libre accès. Plus d’informations 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

