Atelier Création de masques de Carnaval Rue Marcel Cachin Domérat

Atelier Création de masques de Carnaval

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Créez vos masques de Carnaval pour le défilé du 21 février dans le centre-bourg. Petits et grands, agrémentez ainsi vos déguisements !

Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

English :

Create your own Carnival masks for the February 21 parade through the town center. Children and adults alike can dress up their costumes!

