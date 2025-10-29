Atelier | Création de monstres d’Halloween Hall de l’Eden Eymet
Atelier | Création de monstres d'Halloween Hall de l'Eden Eymet mercredi 29 octobre 2025.
Atelier | Création de monstres d’Halloween
Hall de l’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
L’Eden vous invite à participer à la 2ᵉ édition des ateliers de création de monstres d’Halloween, animés par l’artiste Corinne Nassiet.
Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants (accompagnés d’un adulte pour les plus jeunes) et permettront de fabriquer les monstres qui défileront lors de la grande déambulation d’Halloween ! Le matériel est fourni.
L’an dernier, vous aviez été très nombreux à participer — nous espérons vous retrouver aussi nombreux et monstrueux pour cette nouvelle édition ! .
Hall de l'Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
