Atelier | Création de monstres d'Halloween Hall de l'Eden Eymet mercredi 29 octobre 2025.

Hall de l'Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Gratuit

2025-10-29

2025-10-29

L’Eden vous invite à participer à la 2ᵉ édition des ateliers de création de monstres d’Halloween, animés par l’artiste Corinne Nassiet.

Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants (accompagnés d’un adulte pour les plus jeunes) et permettront de fabriquer les monstres qui défileront lors de la grande déambulation d’Halloween ! Le matériel est fourni.

L’an dernier, vous aviez été très nombreux à participer — nous espérons vous retrouver aussi nombreux et monstrueux pour cette nouvelle édition ! .

