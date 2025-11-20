Atelier création de Noël Saint-Aquilin

Atelier création de Noël

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Confectionnez votre centre de table.

14h30-17h30, salle Tiers-lieu.

Tarif 10 €/personne, sur réservation avant le 5 décembre.

Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English :

Make your own centerpiece.

14h30-17h30, salle Tiers-lieu.

Price: ?10/person, by reservation before December 5.

Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com

German : Atelier création de Noël

Fertigen Sie Ihren Tafelaufsatz an.

14.30-17.30 Uhr, Saal Tiers-lieu.

Preis: 10 ?/Person, Reservierung bis zum 5. Dezember erforderlich.

Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com

Italiano :

Create il vostro centrotavola.

14.30-17.30, sala Tiers-lieu.

Prezzo: 10 euro a persona, prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre.

Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com

Espanol : Atelier création de Noël

Crea tu propio centro de mesa.

14.30-17.30 h, sala Tiers-lieu.

Precio: 10 €/persona, reserva obligatoria antes del 5 de diciembre.

Café Mikado 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com

