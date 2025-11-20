Atelier création de Noël Saint-Aquilin
Atelier création de Noël Saint-Aquilin mercredi 10 décembre 2025.
Atelier création de Noël
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Confectionnez votre centre de table.
14h30-17h30, salle Tiers-lieu.
Tarif 10 €/personne, sur réservation avant le 5 décembre.
Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com
English :
Make your own centerpiece.
14h30-17h30, salle Tiers-lieu.
Price: ?10/person, by reservation before December 5.
Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com
German : Atelier création de Noël
Fertigen Sie Ihren Tafelaufsatz an.
14.30-17.30 Uhr, Saal Tiers-lieu.
Preis: 10 ?/Person, Reservierung bis zum 5. Dezember erforderlich.
Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com
Italiano :
Create il vostro centrotavola.
14.30-17.30, sala Tiers-lieu.
Prezzo: 10 euro a persona, prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre.
Mikado Café 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com
Espanol : Atelier création de Noël
Crea tu propio centro de mesa.
14.30-17.30 h, sala Tiers-lieu.
Precio: 10 €/persona, reserva obligatoria antes del 5 de diciembre.
Café Mikado 06 75 15 06 92 mikado.kf@gmail.com
