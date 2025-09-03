Atelier création de papier végétal Association Jeunes Pousses / Le P’tit Café Le Puy-en-Velay

Atelier création de papier végétal Association Jeunes Pousses / Le P’tit Café Le Puy-en-Velay mercredi 3 septembre 2025.

Atelier création de papier végétal

Association Jeunes Pousses / Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-03 15:00:00

fin : 2025-09-10 16:30:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-09-10

Poésie à éventer ou enciellement poétique atelier de création de papier végétal à confier aux vents. Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans. Dans le cadre des Journées échos-poét(h)iques, en compagnie de la Baronne Perchée.

Association Jeunes Pousses / Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37 cafejeunespousses@gmail.com

English :

Poetry to be vented or enciellement poétique: workshop to create plant paper to be entrusted to the winds. For accompanied children aged 8 and over. As part of the Journées échos-poét(h)iques, with La Baronne Perchée.

German :

Poesie zum Auffächern oder Enzianpoesie: Workshop zur Herstellung von Pflanzenpapier, das den Winden anvertraut werden kann. Für Kinder ab 8 Jahren in Begleitung. Im Rahmen der Journées échos-poét(h)iques, in Begleitung der Baronne Perchée.

Italiano :

Poesia da sfogare o enciellement poétique: laboratorio per creare carta vegetale da affidare ai venti. Per bambini accompagnati a partire dagli 8 anni. Nell’ambito delle Journées échos-poét(h)iques, in compagnia della Baronne Perchée.

Espanol :

Poesía para desahogarse o enciellement poétique: taller de creación de papel vegetal para confiar a los vientos. Para niños acompañados a partir de 8 años. En el marco de las Journées échos-poét(h)iques, en compañía de la Baronesa Perchée.

