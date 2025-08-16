ATELIER CRÉATION DE PARFUM PARENT / ENFANT Lattes

ATELIER CRÉATION DE PARFUM PARENT / ENFANT Lattes samedi 16 août 2025.

ATELIER CRÉATION DE PARFUM PARENT / ENFANT

8 Rue des Mimosas Lattes Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-30 2025-09-13 2025-09-21 2025-10-12 2025-10-18 2025-11-09 2025-11-22 2025-12-06

Le soleil de l’été indien a fait place à la grisaille de l’automne…pour ne pas céder à la déprime, prenez le temps de vous offrir un moment de partage privilégié !

Vivez un moment de complicité hors-du-temps avec votre enfant… autour des odeurs de violette , de baie rose, de santal et de myrrhe, initiez-vous à la création de parfum et repartez avec un mini-flacon vaporisateur contenant la fragrance que vous aurez co-créée

– samedi 16 août 10h et 14h

– samedi 30 août 10h et 14h

– samedi 13 septembre 14h

– dimanche 21 septembre 10h et 14h

– dimanche 12 octobre 10h et 14h

– samedi 18 octobre 10h et 14h

– dimanche 9 novembre 10h et 14h

– samedi 22 novembre 10h et 14h

– samedi 6 décembre 10h et 14h

Informations et réservation par mail .

8 Rue des Mimosas Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 82 81 77 20 info.nezbulleuse@yahoo.com

English :

The sunshine of Indian summer has given way to the greyness of autumn…to avoid becoming depressed, take the time to treat yourself to a special moment of sharing!

German :

Die Sonne des Altweibersommers ist dem grauen Herbst gewichen. Um nicht in Depressionen zu verfallen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, sich einen besonderen Moment der Gemeinsamkeit zu gönnen!

Italiano :

Il sole dell’estate indiana ha lasciato il posto al grigiore dell’autunno… per non deprimersi, prendetevi il tempo di regalarvi un momento di condivisione speciale!

Espanol :

El sol del verano indio ha dado paso a la grisura del otoño… para evitar deprimirse, ¡tómese el tiempo de regalarse un momento especial para compartir!

