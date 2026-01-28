Atelier création de peinture végétale Passage du rocher Pornic

Atelier création de peinture végétale

Début : 2026-02-17 16:30:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

2026-02-17 2026-03-03

Rendez-vous au Mow and my à Pornic où une ambiance cosy, chaleureuse et conviviale vous attend pour un dimanche matin seul ou en famille.

Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier manuel à la fois écologique et économique !

Programme

À partir de légumes et d’épices, créez de la peinture végétale puis testez-la sur des feuilles type Canson et/ou sac en tissu. Avec de simples ingrédients naturels, il est possible de créer de la peinture semblable à celle de l’aquarelle. Un atelier DIY créatif qui permet d’adopter une démarche zéro déchet dans le monde de l’art.

Les plus

Cette technique est à la fois saine pour la planète et pour l’homme car elle est naturelle et sans risque pour la santé en raison de l’absence de substances toxiques, solvants et autres allergènes.

Cet atelier est également parfait pour les plus petits car il permet de patouiller, expérimenter et développer tous les sens.

Bon à savoir

Information et réservation par téléphone

Public à partir de 4 ans

Les participants repartent avec leurs créations

Tout le matériel est fourni

Le petit plus

Il y a un petit espace chill avec de la lecture pour petits et grands

N’attendez plus et testez cet atelier artistique zéro déchet avec les Ateliers de Maia. C’est un véritable tour de magie culinaire végétal qui attend toute la famille sur Destination Pornic !

Passage du rocher Chez Mow and my Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English:

Vegetable paint workshop in Pornic with Les Ateliers de Maia!

