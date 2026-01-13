Atelier création de peinture végétale Le Centre Préfailles

Atelier création de peinture végétale

Le Centre 5 place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 16:30:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-03-03

Atelier création de peinture végétale à Préfailles avec les Ateliers de Maia !

Rendez-vous au restaurant Le Centre à Préfailles où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend.

Une fois bien installé, Maia vous guide pas à pas dans cet atelier manuel à la fois écologique et économique !

Programme

À partir de légumes et d’épices, créez de la peinture végétale puis testez-la sur des feuilles type Canson. Avec de simples ingrédients naturels, il est possible de créer de la peinture semblable à celle de l’aquarelle. Un atelier DIY créatif qui permet d’adopter une démarche zéro déchet dans le monde de l’art.

Les plus

Cette technique est à la fois saine pour la planète et pour l’homme car elle est naturelle et sans risque pour la santé en raison de l’absence de substances toxiques, solvants et autres allergènes.

Cet atelier est également parfait pour les plus petits car il permet de patouiller, expérimenter et développer tous les sens.

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Stationnement à proximité

Public à partir de 4 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

N’attendez plus et testez cet atelier artistique zéro déchet avec les Ateliers de Maia. C’est un véritable tour de magie culinaire végétal qui attend toute la famille sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vegetable paint workshop in Préfailles with Les Ateliers de Maia!

L’événement Atelier création de peinture végétale Préfailles a été mis à jour le 2026-01-13 par I_OT Pornic