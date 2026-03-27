Atelier Création de Pers’ Fou Bet

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Viens créer ton Pers’ Fou Bet (personnages sages ou pas sages en collage) avec Christine Hurpeaux.

Atelier pour les 5/6 ans. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

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English :

L’événement Atelier Création de Pers’ Fou Bet La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44