Atelier Création de Pers’ Fou Bet La Baule-Escoublac
Atelier Création de Pers’ Fou Bet La Baule-Escoublac lundi 13 avril 2026.
Atelier Création de Pers’ Fou Bet
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24
Viens créer ton Pers’ Fou Bet (personnages sages ou pas sages en collage) avec Christine Hurpeaux.
Atelier pour les 5/6 ans. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Atelier Création de Pers’ Fou Bet La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44
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