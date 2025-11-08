Atelier Création de personnage de BD/manga N° 2 avec Jessie Lousteau Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Atelier Création de personnage de BD/manga N° 2 avec Jessie Lousteau Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris samedi 8 novembre 2025.

« Plonge dans ton imaginaire et donne vie à ton propre personnage de bande dessinée !

Dans cet atelier, tu apprendras à inventer et dessiner un personnage en

développant son caractère, sa morphologie et ses couleurs. Tu

découvriras différentes techniques artistiques comme l’aquarelle,

l’encre de couleur et la plume avec de l’encre de Chine.Tu t’exerceras à dessiner ton personnage sous tous les angles pour maîtriser son corps et ses proportions.

Enfin, tu créeras un décor en lien avec son histoire, dans lequel tu

placeras ton personnage, en utilisant la technique plastique de ton

choix. »

Les enfants

exploreront les différentes techniques du dessin avec l’illustratrice Jessie Lousteau

Un atelier d’initiation ludique à partir de 8 ans

Pas à pas vers la création de personnages de BD pour les enfants à partir de 8 ans

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

gratuit sur réservation en ligne

à partir de 8 ans

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T14:00:00+02:00_2025-11-08T16:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill