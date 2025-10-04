Atelier création de personnages BD/manga Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Atelier création de personnages BD/manga Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Gratuit, à partir de 8 ans, sur inscriptions par mail, téléphone ou auprès des bibliothécaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Atelier création de personnages BD/ Manga

Cet évènement fait partie de Exposition BD : concours scolaire du festival d’Angoulème 2025

Pas à pas vers la création de personnages de BD pour les enfants à partir de 8 ans

« Plonge dans ton imaginaire et donne vie à ton propre personnage de bande dessinée ! Dans cet atelier, tu apprendras à inventer et dessiner un personnage en développant son caractère, sa morphologie et ses couleurs. Tu découvriras différentes techniques artistiques comme l’aquarelle, l’encre de couleur et la plume avec de l’encre de Chine.Tu t’exerceras à dessiner ton personnage sous tous les angles pour maîtriser son corps et ses proportions. Enfin, tu créeras un décor en lien avec son histoire, dans lequel tu placeras ton personnage, en utilisant la technique plastique de ton choix. »

Les enfants exploreront les différentes techniques du dessin avec l’illustratrice Jessie Lousteau

Un atelier d’initiation ludique à partir de 8 ans

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Paris 75019 Quartier d'Amérique Paris Île-de-France 01 42 08 49 15 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/jessieloust/ »}] Histoire de la création de la bibliothèque Fessart

Anne Morgan et Anne Murray Dike, riches philanthropes américaines, créent en 1918 le Comité Américain pour les Régions Dévastées (CARD), basé à Blérancourt, dans la Somme. Essentiellement composées de femmes, les équipes du comité américain apportent un soutien logistique et matériel pour rebâtir les villages détruits de Picardie. Elles créent des services sanitaires mais aussi des écoles et des bibliothèques.

Pour cela, Anne Morgan fait appel à Jessie Carson. Entre 1919 et 1921, elle crée cinq bibliothèques publiques dans l’Aisne, (Blérancourt, Vic-sur-Aisne, Anizy-le-Château, Coucy-le-Château et Soissons). La nouvelle bibliothèque de Soissons devient la vitrine du modèle américain, qui prône des établissements fondés sur des collections facilement accessibles et pensées pour le public dans un environnement accueillant, aux horaires d’ouverture adaptés, et dirigés par des professionnels.

Ernest Coyecque, inspecteur des bibliothèques de la ville de Paris, et Eugène Morel, demandent à ce qu’une bibliothèque sur ce modèle soit également construite à Paris. Le CARD offre ainsi la bibliothèque Fessart à la ville de Paris. Créée dans un quartier populaire, elle remplace la bibliothèque de l’école voisine. Elle propose dès l’origine un espace adulte et un espace jeunesse et des collections en libre accès sur le modèle des bibliothèques américaines. Les bibliothécaires qui y travaillent ont été formées aux États-Unis ou à l’école de bibliothécaires de l’American Library à Paris. Elle est inaugurée le 2 novembre 1922 en présence de l’ambassadeur des États-Unis à Paris.

Le succès est immédiat. Le premier janvier 1924, elle devient une bibliothèque de la Ville de Paris, qui s’engage à garder un fonctionnement similaire. Un nouveau bâtiment, en dur, sera construit dix ans plus tard, en 1932.

Nouvelle dénomination en Mai 2023

En 2023, après avoir célébré son centenaire, La bibliothèque est renommée Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill, une bibliothécaire inspirante et innovante :

De 1933 à 1937, Jacqueline Dreyfus-Weill travaille à la bibliothèque. Elle y organise des heures du conte ou des représentations de théâtre, fait participer les enfants à la création d’expositions et analyse la littérature jeunesse de son temps. Elle contribue à l’émergence du métier de bibliothécaire. En juillet 1937, malgré le statut des Juifs d’octobre 1940 qui leur interdit l’accès à de nombreuses professions, dont celles de la fonction publique, elle continue à travailler grâce au soutien du conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Le 16 mai 1942, Jacqueline Dreyfus-Weill est arrêtée dans le cadre du démantèlement d’un réseau de résistance communiste, pour avoir hébergé son amie France Bloch-Sérazin. Elle n’est pas condamnée comme résistante, mais puisqu’elle est juive, la police française la remet à la Gestapo et elle est internée au camp de Romainville avant d’être déportée et assassinée à Auschwitz en février 1943 Metro ligne 11 Jourdain, 7bis Botzaris

Bus lignes 20 et 26

Velib à 105 mètres

