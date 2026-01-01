Atelier création de Pop-Up Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

pour les 6 – 9 ans – sur inscription

Les Grandes Personnes | Tamarkin, Annette

Autrice-illustratrice de livres animés, Annette Tamarkin réalise ses ouvrages en papier découpé et plié.

Elle propose un atelier pour apprendre aux enfants quelques mécanismes tout simples du pop-up.

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547



