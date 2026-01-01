Atelier création de Pop-Up Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris
Atelier création de Pop-Up Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 17 janvier 2026.
pour les 6 – 9 ans – sur inscription
Les Grandes Personnes | Tamarkin, Annette
Autrice-illustratrice de livres animés, Annette Tamarkin réalise ses ouvrages en papier découpé et plié.
Elle propose un atelier pour apprendre aux enfants quelques mécanismes tout simples du pop-up.
Le samedi 17 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.
Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris
+33145895547
