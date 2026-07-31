Atelier création de rondelles décoratives Halloween Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
vendredi 30 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Atelier création de rondelles décoratives Halloween
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30 16:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Par Anne-Lise VINCENT de « Natural painting », 14h30 à 16h30, 15 €, inscription auprès de l’Office de Tourisme, 4 à 8 enfants maxi, avec parent accompagnateur. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Atelier création de rondelles décoratives Halloween
L’événement Atelier création de rondelles décoratives Halloween Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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