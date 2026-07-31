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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Atelier création de rondelles décoratives Halloween Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

vendredi 30 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
30 Rue Victor Genoux
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Atelier création de rondelles décoratives Halloween

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Par Anne-Lise VINCENT de « Natural painting », 14h30 à 16h30, 15 €, inscription auprès de l’Office de Tourisme, 4 à 8 enfants maxi, avec parent accompagnateur.   .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Atelier création de rondelles décoratives Halloween

L’événement Atelier création de rondelles décoratives Halloween Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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