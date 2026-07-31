Atelier création de rondelles décoratives Halloween Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Atelier création de rondelles décoratives Halloween

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Par Anne-Lise VINCENT de « Natural painting », 14h30 à 16h30, 15 €, inscription auprès de l’Office de Tourisme, 4 à 8 enfants maxi, avec parent accompagnateur. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Atelier création de rondelles décoratives Halloween

L’événement Atelier création de rondelles décoratives Halloween Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)