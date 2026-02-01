Atelier création de rose en papier Combrée Combrée Ombrée d’Anjou

Atelier création de rose en papier Combrée

Combrée 3 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

2026-02-11

Atelier pliage de livres à la médiathèque de Combrée le Mercredi 11 Février 2026

Venez confectionner de jolies roses en papier à l’occasion de la Saint-Valentin !

Rendez-vous à la médiathèque de Combrée de 10h à 12h.

Un moment convivial pour petits et grands, idéal pour laisser parler son imagination.

Repartez avec une création faite main, parfaite pour offrir ou décorer votre intérieur.

Cette activité créative est en libre accès à partir de 5 ans. .

English :

Book folding workshop at the Combrée media library on Wednesday, February 11, 2026

