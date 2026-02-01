Atelier création de rose en papier Pouancé Médiathèque Jules Mougin Ombrée d’Anjou

Atelier création de rose en papier Pouancé

Médiathèque Jules Mougin 4 Bd de la Prevalaye Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Atelier pliage de livres à la médiathèque de Pouancé le Mercredi 11 Février 2026

Venez confectionner de jolies roses en papier à l’occasion de la Saint-Valentin !

Rendez-vous à la médiathèque de Pouancé de 14h à 16h.

Un moment convivial pour petits et grands, idéal pour laisser parler son imagination.

Repartez avec une création faite main, parfaite pour offrir ou décorer votre intérieur.

Cette activité créative est en libre accès à partir de 5 ans. .

Médiathèque Jules Mougin 4 Bd de la Prevalaye Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 48 21

English :

Book folding workshop at the Pouancé media library on Wednesday, February 11, 2026

