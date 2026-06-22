[ATELIER] Création de savons artisanaux Atelier Lina Vézac
[ATELIER] Création de savons artisanaux Atelier Lina Vézac mardi 7 juillet 2026.
Vézac
[ATELIER] Création de savons artisanaux
Atelier Lina 23 Impasse de l’Arrivage Vézac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Démonstration de fabrication de savons & Exposition thématique sur le savon
Tous les mardis de juillet et août — Séances à 15h00 et 17h00
Durée environ 30 minutes
Gratuit, sans réservation
Plongez dans l’univers de notre savonnerie artisanale, idéalement située au pied du château de Castelnaud-la-Chapelle.
Nous ne vous révélerons peut-être pas tous nos secrets… mais nous partagerons volontiers avec vous notre savoir-faire et notre passion.
Avez-vous un bon nez ? Venez tester votre flair lors de cette découverte sensorielle !
Les enfants, quant à eux, pourront se glisser dans la peau de petits apprentis savonniers… et repartir avec une petite surprise !
️ En complément, profitez de notre exposition gratuite dédiée à l’univers du savon histoire, traditions et curiosités vous y attendent. .
Atelier Lina 23 Impasse de l’Arrivage Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 92 60
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English : [ATELIER] Création de savons artisanaux
L’événement [ATELIER] Création de savons artisanaux Vézac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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