Atelier Création de Signalétiques Place Balségur Monflanquin

Atelier Création de Signalétiques
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Créons des visuels pour améliorer l’indication et la visibilité du café associatif et du jardin collectif.
Atelier tout public et familial animé par Marta.
Inscription obligatoire.
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Atelier Création de Signalétiques
Let’s create visuals to improve the signage and visibility of the community café and collective garden.
Public and family workshop led by Marta.
Registration required.
