Atelier création de Yôkai en papier découpé Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Longwy

Atelier création de Yôkai en papier découpé Samedi 4 octobre, 13h30, 15h30 Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Meurthe-et-Moselle

Tout public dès 7 ans

Début : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T15:00:00

Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Les Yôkai sont des créatures étranges du folklore japonais, dont il existe une diversité autant réjouissante qu’effrayante… Ils peuvent être humains, animaux, objets, bienveillants ou maléfiques : préparez-vous à être surpris !

En s’inspirant de ses illustrations et de votre propre imagination, Sande Thommen vous accompagnera pour donner naissance à vos propres créatures, en papier découpé et collé.

Pour terminer, l’illustrateur vous apprendra à signer au pinceau, et en japonais !

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l'aviation Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Biblis en folie 2025

Sande Thommen