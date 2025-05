Atelier création déco bois façon scrabble – Tambouille épicerie Pornic, 9 juillet 2025 16:30, Pornic.

Loire-Atlantique

Atelier création déco bois façon scrabble Tambouille épicerie 9 Quai du Commandant l’Herminier Pornic Loire-Atlantique

Atelier création de mots en bois façon scrabble à Pornic avec les Ateliers de Maia !

Rendez-vous à l’épicerie Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille.

Une fois bien installé, Camille de l’Atelier de Maia vous guide pas à pas dans cet atelier manuel à la fois écologique et économique !

Votre mission

Venez créer une déco murale tendance et naturelle pour votre intérieur.

Fabriquez et imaginez une décoration à accrocher au mur. Le but est de créer une œuvre unique avec des mots qui vous ressemblent en les dessinant sur des carrés de bois vierge. Maia vous conseillera d’ailleurs un site internet spécialement conçu pour l’assemblage de mots. En voilà, une belle façon de sublimer votre intérieur et votre quotidien avec cette expérience ludique et esthétique à vite tester en famille sur Destination Pornic.

On aime

Le côté interactif et vivant de cette décoration. Modulez et changez les lettres selon vos envies dans votre quotidien. Une idée déco originale et renouvelable à l’infini dans le temps.

Bon à savoir

Pas de réservation ni d’inscription

Prévenir de sa venue pour la préparation du matériel adéquat

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Une citronnade vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

N’attendez plus et devenez pro de la déco en mode scrabble ! Une occasion en or pour adopter les bons gestes dans votre vie afin de faire du bien à notre planète et votre portefeuille !

Tambouille épicerie 9 Quai du Commandant l’Herminier

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

