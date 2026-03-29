Atelier création décors – comédie musicale participative, Salle des fêtes – sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Atelier création décors – comédie musicale participative Dimanche 29 mars, 15h30 Salle des fêtes – sainte honorine la guillaume Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T15:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T15:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Salle des fêtes – sainte honorine la guillaume 143 route du Bois André 61210 Sainte Honorine la Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 55 40 89 »}]

Dans le cadre de la comédie musicale participative des chorales de Ste Honorine la Guillaume, venez mettre votre créativité au service de la création des décors avec l’expertise de Kim Goubert.