Atelier création décors et animaux de la ferme en pain d’épices La reine des miels Suilly-la-Tour

Atelier création décors et animaux de la ferme en pain d’épices

La reine des miels 5 Rue du Soc Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Participez à cet atelier où vous pourrez créer des décors et des animaux de la ferme en pain d’épices ! Sur réservation. .

La reine des miels 5 Rue du Soc Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 61 41 16

English : Atelier création décors et animaux de la ferme en pain d’épices

L’événement Atelier création décors et animaux de la ferme en pain d’épices Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire