Atelier création décors et animaux de la ferme en pain d’épices La reine des miels Suilly-la-Tour

La reine des miels 5 Rue du Soc Suilly-la-Tour Nièvre
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Participez à cet atelier où vous pourrez créer des décors et des animaux de la ferme en pain d’épices ! Sur réservation. .
La reine des miels 5 Rue du Soc Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 61 41 16
