Atelier création d’encres naturelles et impression en sérigraphie Côté Jardins Solidaires Nîmes

Atelier création d’encres naturelles et impression en sérigraphie Mardi 15 juillet, 08h45 Côté Jardins Solidaires Gard

Gratuit / sur inscription / Nombre limité de places

Début : 2025-07-15T08:45:00 – 2025-07-15T10:45:00

Fin : 2025-07-15T08:45:00 – 2025-07-15T10:45:00

Atelier « Art, Sciences et Nature ».

Dans un premier temps, fabrication des encres à partir de végétaux ; des teintes variées et stables avec des fleurs, feuilles, racines…

Puis impression en sérigraphie* avec les encres fabriquées lors de la séance.

*La sérigraphie est un procédé d’impression ancien qui est proche du pochoir, mais qui utilise une toile tendue sur un cadre (à l’origine des écrans de soie) interposée entre l’encre et le support.

Un atelier en partenariat avec Côté Jardins Solidaires

Côté Jardins Solidaires 206 avenue Mendès France, route d'Arles Nîmes 30035 Gard Occitanie

