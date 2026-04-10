Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes lundi 13 avril 2026.
Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes Lundi 13 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Venez partager un après-midi créatif avec vos enfants à la maison de quartier ! Nous organisons un atelier création d’encres végétales, à partir de 4 ans.
Venez partager un après-midi créatif avec vos enfants à la maison de quartier ! Nous organisons un atelier création d’encres végétales, à partir de 4 ans.
Un atelier animé par Delphine Combatalades
Lundi 13 AVRIL 2026
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-13T16:00:00.000+02:00
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0299272110
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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