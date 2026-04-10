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Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes lundi 13 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes Lundi 13 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Venez partager un après-midi créatif avec vos enfants à la maison de quartier ! Nous organisons un atelier création d’encres végétales, à partir de 4 ans.

Venez partager un après-midi créatif avec vos enfants à la maison de quartier ! Nous organisons un atelier création d’encres végétales, à partir de 4 ans.
Un atelier animé par Delphine Combatalades
Lundi 13 AVRIL 2026
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit
Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-13T16:00:00.000+02:00

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 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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