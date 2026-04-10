Atelier Création d’encres végétales Maison de quartier La Bellangerais Rennes Lundi 13 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Venez partager un après-midi créatif avec vos enfants à la maison de quartier ! Nous organisons un atelier création d’encres végétales, à partir de 4 ans.

Venez partager un après-midi créatif avec vos enfants à la maison de quartier ! Nous organisons un atelier création d’encres végétales, à partir de 4 ans.

Un atelier animé par Delphine Combatalades

Lundi 13 AVRIL 2026

Maison de Quartier Bellangerais

️ Gratuit

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-13T16:00:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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