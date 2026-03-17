Atelier création d’enrichissements Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier création d’enrichissements

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-05-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-25

Atelier création d’enrichissements à partir de 6 ans

Vous découvrirez ce qu’est un enrichissement et leur intérêt pour les animaux en captivité. Vous découvrirez les nombreux types d’enrichissements qui peuvent être mis en place et confectionnerez ensuite vous-mêmes des enrichissements pour plusieurs espèces du Refuge. Ensuite, nous prendrons le temps d’observer les animaux interagir avec ce que vous venez de créer et découvrirez ainsi ce qu’est l’éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux. Pour des raisons de sécurité, aucun contact direct avec les animaux ne sera possible.

Dates 1er avril, 1er mai, 8 mai, 25 mai

Horaires 14h-15h

Tarif 4 € personne À partir de 6 ans

Réservation au 02 43 07 24 38 .

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

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English :

Enrichment workshop from age 6

L’événement Atelier création d’enrichissements Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE