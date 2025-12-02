Atelier création d’entreprise Agence RENNES CENTRE Rennes
Atelier création d’entreprise Agence RENNES CENTRE Rennes mardi 2 décembre 2025.
Atelier création d’entreprise Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 2 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Vous pensez créer votre entreprise mais vous vous posez plein de questions. Venez assister à cet atelier pour avoir des pistes ou les premiers éléments de réponses
Vous pensez créer votre entreprise mais vous vous posez plein de questions. Venez assister à cet atelier pour avoir des pistes ou les premiers éléments de réponses
Présentation d’un support et réponse aux questions de 1er niveau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-02T17:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-02T18:00:00.000+01:00
1
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/535793
Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine