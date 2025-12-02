Atelier création d’entreprise Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 2 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Vous pensez créer votre entreprise mais vous vous posez plein de questions. Venez assister à cet atelier pour avoir des pistes ou les premiers éléments de réponses

Présentation d’un support et réponse aux questions de 1er niveau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T18:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/535793

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine