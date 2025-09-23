Atelier Création d’entreprise « Comment passer de l’idée au projet ? » ATDEC Bottière / Pin Sec Nantes

Atelier Création d’entreprise « Comment passer de l’idée au projet ? » ATDEC Bottière / Pin Sec Nantes mardi 23 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Osez Entreprendre est un collectif d’acteur de la création d’entreprise qui propose un programme d’atelier collectif ouvert à toutes et tous.Dans cet atelier « Comment passer de l’idée au projet ? » venez échanger sur votre idée d’entreprise et venez découvrir les étapes de création d’entreprise à suivre.

ATDEC Bottière / Pin Sec Nantes 44300