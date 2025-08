ATELIER CRÉATION D’ÉTIQUETTE Limoux

ATELIER CRÉATION D’ÉTIQUETTE Limoux samedi 18 octobre 2025.

ATELIER CRÉATION D’ÉTIQUETTE

3 Chemin de Ronde Limoux Aude

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Pendant que les parents découvrent les secrets de l’élaboration de la Blanquette et du Crémant de Limoux lors d’une dégustation pétillante, les enfants deviennent de véritables artistes !

Dans un espace dédié, ils pourront imaginer et créer leur propre étiquette de bouteille à travers un atelier ludique et créatif, encadré par notre équipe. Feutres, paillettes, autocollants… tout est réuni pour éveiller leur imagination autour de l’univers des bulles.

Chaque enfant repart avec son étiquette personnalisée en souvenir.

Une belle expérience à vivre en famille, chacun à son rythme !

.

3 Chemin de Ronde Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 03 33

English :

While parents discover the secrets behind the production of Blanquette and Crémant de Limoux during a sparkling tasting session, children can become real artists!

In a dedicated area, they can design and create their own bottle label in a fun and creative workshop, supervised by our team. Felt-tip pens, glitter, stickers? everything is on hand to awaken their imagination around the world of bubbles.

Each child leaves with a personalized label as a souvenir.

A great experience for the whole family, each at their own pace!

German :

Während die Eltern bei einer prickelnden Verkostung die Geheimnisse der Herstellung von Blanquette und Crémant de Limoux entdecken, werden die Kinder zu echten Künstlern!

In einem eigenen Bereich können sie sich in einem spielerischen und kreativen Workshop, der von unserem Team betreut wird, ihr eigenes Flaschenetikett ausdenken und gestalten. Filzstifte, Glitter, Aufkleber? alles ist vorhanden, um ihre Fantasie rund um die Welt der Blasen zu wecken.

Jedes Kind nimmt sein persönliches Etikett als Andenken mit nach Hause.

Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie, jedes Kind in seinem eigenen Rhythmus!

Italiano :

Mentre i genitori scoprono i segreti della produzione di Blanquette e Crémant de Limoux durante una degustazione di bollicine, i bambini possono diventare veri e propri artisti!

In un’area dedicata, potranno progettare e creare la propria etichetta di bottiglia in un laboratorio divertente e creativo, sotto la supervisione del nostro team. Pennarelli, glitter, adesivi… tutto ciò che serve per risvegliare la loro immaginazione intorno al mondo delle bollicine.

Ogni bambino lascerà il laboratorio con un’etichetta personalizzata come ricordo.

Una grande esperienza per tutta la famiglia, ognuno al proprio ritmo!

Espanol :

Mientras los padres descubren los secretos de la elaboración de la Blanquette y el Crémant de Limoux durante una cata de espumosos, los niños pueden convertirse en auténticos artistas

En un espacio dedicado, podrán diseñar y crear su propia etiqueta de botella en un taller lúdico y creativo, supervisado por nuestro equipo. Rotuladores, purpurina, pegatinas… todo lo que necesitan para despertar su imaginación en torno al mundo de las burbujas.

Cada niño se irá con una etiqueta personalizada de recuerdo.

Una gran experiencia para toda la familia, ¡cada uno a su ritmo!

