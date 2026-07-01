Atelier création d’éventails Office de Tourisme Saint-Colomban-des-Villards

Informations pratiques

Saint-Colomban-des-Villards

Atelier création d’éventails

Office de Tourisme Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez créer votre éventail lors d’un atelier créatif pour tous les enfants !

Sur inscription.

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Office de Tourisme Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 24 53 bienvenue@terresdemaurienne.com

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English :

Come make your own fan at a creative workshop for all kids!

Registration required.

L’événement Atelier création d’éventails Saint-Colomban-des-Villards a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Maurienne (Au Pied des Cols Territoire de La Chambre)