Atelier création d’histoires par Histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon
Atelier création d’histoires par Histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon jeudi 9 octobre 2025.
Atelier création d’histoires par Histoires de Mots
Salle Obélix Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 17:00:00
Date(s) :
2025-10-09
L’association Histoires de mots sera ravi de créer avec vous une histoire de par chez nous et d’ailleurs
RDV à la Salle Obélix
Dans le cadre d’Un Automne autrement .
Salle Obélix Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier création d’histoires par Histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon