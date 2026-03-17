Atelier Création d’insectes place de Dornhan Pont-de-Vaux
Atelier Création d’insectes place de Dornhan Pont-de-Vaux mardi 14 avril 2026.
Atelier Création d’insectes
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – – EUR
Adulte et enfant à partir de 7 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Vous êtes invités à inventer et réaliser des insectes en volume et bois. Composez, peignez, collez, pliez,……..
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
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English : Insect creation workshop
You’re invited to invent and create insects in wood. Compose, paint, glue, fold, ……..
L’événement Atelier Création d’insectes Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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