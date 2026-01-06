Atelier | Création d’outils d’observation de la biodiversité Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Atelier | Création d’outils d’observation de la biodiversité

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Découvrez la biodiversité du jardin, l’écoconception et fabriquez des outils d’observation à partir de matériaux de récupération.

.

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover garden biodiversity, eco-design and make observation tools from recycled materials.

L’événement Atelier | Création d’outils d’observation de la biodiversité Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Cognac