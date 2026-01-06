Atelier | Création d’outils d’observation de la biodiversité Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Atelier | Création d’outils d’observation de la biodiversité
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 17:00:00
2026-02-06
Découvrez la biodiversité du jardin, l’écoconception et fabriquez des outils d’observation à partir de matériaux de récupération.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
English :
Discover garden biodiversity, eco-design and make observation tools from recycled materials.
