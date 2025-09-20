Atelier « Création d’un bijou gaulois » Muséoparc d’Alésia Alise-Sainte-Reine

Atelier « Création d’un bijou gaulois » 20 et 21 septembre Muséoparc d’Alésia Côte-d’Or

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Gaulois étaient très soucieux de leur apparence et de leur parure. Accompagnés d’un médiateur, le MuséoParc Alésia vous propose de réaliser un bijou emblématique des Gaulois.

Muséoparc d'Alésia 1 Route des 3 Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-Reine, France Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté Les vestiges archéologiques présents sont : les restes du théâtre gallo-romain au Mont-Auxois, les restes de l'ancienne Alésia comprenant : le temple, le monument à trois absides, le monument à double colonnade, le monument à crypte, l'emplacement du forum, les huttes et foyers gaulois

