Atelier création d’un calendrier de Noël L’Auventine Saint-Auvent

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-26
Vous avez entre 3 et 10 ans, venez créer durant 2 séances votre calendrier de Noël pour des fêtes encore plus joyeuses !
8 places maximum, n’oubliez pas de réserver ! .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 76 12 78 lauventine87@gmail.com
