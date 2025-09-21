Atelier création d’un carnet d’artiste ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer

Atelier création d’un carnet d’artiste Dimanche 21 septembre, 09h00 ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Hautes-Alpes

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ursula Caruel, qui présente son exposition « Virentia Fragilis » à l’étage de la Maison de la Botanique, propose un atelier création d’un livre d’artiste.

Cet atelier, proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, prendra la forme d’un atelier d’écriture, empreintes de végétaux et encre de Chine, afin de découvrir le travail et les techniques de l’artiste. L’occasion également de profiter d’une visite de l’exposition avec les commentaires de l’artiste !

ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE – DOMINIQUE VILLARS » Le Noyer 05500 Le Noyer 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Dans un ancien presbytère, un écomusée consacré à la vie et à l' oeuvre du médecin botaniste Dominique Villars, né au Noyer en 1745. Découverte de la flore alpine, jardin botanique et sentier pédagogique à proximité du village.

