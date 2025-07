Atelier Création d’un conte: Contez-nous le Mené Bar épicerie Le Narguilé Le Mené

Atelier Création d’un conte: Contez-nous le Mené 5 – 7 août Bar épicerie Le Narguilé Côtes-d’Armor

Atelier Gratuit, inscription préférable mais pas obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-05T10:00:00 – 2025-08-05T12:00:00

Fin : 2025-08-07T14:00:00 – 2025-08-07T16:00:00

Atelier Conte « Contez-nous le Mené »

‍ ‍ ‍ Pour les petits et les grands de Langourla !

Vous cherchez une activité originale à faire en famille cet été ?

Grands-parents, parents, mais surtout enfants… cet atelier est fait pour vous !

✨ Vivez une belle aventure de création collaborative entre amateurs et artistes professionnels

Accompagnés par deux comédiennes, vous inventerez ensemble le conte du Mené : son personnage, ses aventures, sa formule magique, et les lieux emblématiques de notre territoire transformés en décor d’un récit 100 % collectif.

Un vrai moment de partage intergénérationnel et artistique, où chacun trouve sa place et contribue à la magie de l’histoire

Dates des ateliers :

À Langourla au Bar-épicerie Le Narguilé

Mardi 5 août : 10h–12h et 14h–16h

Mercredi 6 août : 14h–16h

Jeudi 7 août : 10h–12h et 14h–16h

Restitution festive le dimanche 10 août à 16h, lors de la grande Randonnée Théâtralisée « Contez-nous le Mené » !

Gratuit – Ouvert à tous – Bonne humeur garantie !

Grâce au soutien de l’Été Culturel / DRAC Bretagne

Pour plus d’information et inscription: nous contacter par email à contact@compagnie-yugen.fr ou par téléphone au 06 11 51 53 74.

N’hésitez pas à me laisser un message

Bar épicerie Le Narguilé Langourla Le Mené 22330 Langourla Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 30 42 21 https://www.facebook.com/profile.php?id=61558300108530&sk=about contact@compagnie-yugen.fr Bar · Bureau de tabac · Épicerie.

Le Narguilé organise régulièrement des événements culturels dans ses locaux: concert, lectures, expositions … Parking face à la mairie

©cieyugen