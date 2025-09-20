Atelier création d’un fanzine La Condition Publique Roubaix

Atelier création d’un fanzine La Condition Publique Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le fanzine est la compilation d’images autour d’un sujet propre à chacun⸱e. Il permet de consigner sa passion dans un petit format magazine. Le fanzine est un format d’expression accessible à tous les publics. Il permet de réaliser avec de moyens techniques des objets de qualité, à partir de matières recyclées et collectées par les participant⸱es. Cet atelier en particulier se concentrera sur le portrait et le parcours de femme qui ont marqué le territoire roubaisien et le quartier du Pile

La Condition Publique 14 place Faidherbe – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

© A.Gadeau