Atelier création d’un grimoire Bibliothèque De Saint-Jacut-Du-Mené Le Mené

Petit sorciers en herbe, deux sorcières ont besoin de votre aide. Les feuilles de leur grimoire se sont envolées !

Aidez-les à réinventer des formules magiques, des potions et autres enchantements.

Entrez dans l’univers magique de l’imaginaire et de la création ! Ensemble, nous allons donner vie à un grimoire collectif, un livre mystérieux où chacun pourra laisser sa trace : mots, dessins, collages, symboles, recettes enchantées, bestiaires fantastique ou sorts poétiques… Un atelier pour explorer, inventer et créer en lien avec les autres, en immersion dans la sorcellerie.

Quand ça ?

Le mercredi 06 août 2025, de 10h à 12h.

Où ça ?

À La Bibliothèque de Saint Jacut du Mené – Mairie de Saint Jacut du Mené – La Chapelle

Gratuit grâce au soutien de l’Été Culturel de la DRAC Bretagne.

Bibliothèque De Saint-Jacut-Du-Mené Place de la Chapelle 22330 Le Mené Le Mené 22330 Côtes d’Armor Bretagne

©cieyugen