Atelier création d’un grimoire La Grange aux abeilles Le Mené

Atelier création d’un grimoire Vendredi 8 août, 13h30 La Grange aux abeilles Côtes-d’Armor

Gratuit grâce au soutien de l’Été Culturel de la DRAC Bretagne.

Petit sorciers en herbe, deux sorcières ont besoin de votre aide. Les feuilles de leur grimoire se sont envolées !

Aidez-les à réinventer des formules magiques, des potions et autres enchantements.

Entrez dans l’univers magique de l’imaginaire et de la création ! Ensemble, nous allons donner vie à un grimoire collectif, un livre mystérieux où chacun pourra laisser sa trace : mots, dessins, collages, symboles, recettes enchantées, bestiaires fantastique ou sorts poétiques… Un atelier pour explorer, inventer et créer en lien avec les autres, en immersion dans la sorcellerie.

Quand ça ?

Le vendredi 08 août 2025, de 13h30 à 17h30.

Où ça ?

À La Grange aux abeilles, rue de poulancre 22330 Le Mené.

La Grange aux abeilles Le Mené Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 34 43 17 https://lagrangeauxabeille8.wixsite.com/ La Grange Aux Abeilles est une ferme en agriculture biologique située à Le Gouray dans le Mené. Elle organise des spectacles, des ateliers et des concerts dans sa boutique.

Est organisé un marché nocturne » Les Vendeurdis de la grange » chaque vendredi soir du 11 juillet au 15 août à partir de 17h30 Parking sur place

©cieyugen