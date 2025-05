Atelier Création d’un jardin potager suspendu – Serre Hollandaise Lisieux, 28 mai 2025 14:00, Lisieux.

Calvados

Atelier Création d’un jardin potager suspendu Serre Hollandaise 14 Boulevard Carnot Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 14:00:00

fin : 2025-05-28 16:00:00

Date(s) :

2025-05-28

Envie de transformer vos petits espaces en véritable jardin ?

Embellissez vos balcons en cultivant des tomates et en plantant des dahlias en hauteur. Vous découvrirez des astuces pour maximiser la productivité et des techniques de taille pour assurer la santé de vos plantes. Repartez avec les connaissances essentielles pour transformer vos espaces en jardins suspendus foisonnants et colorés.

Par la Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux

Envie de transformer vos petits espaces en véritable jardin ?

Embellissez vos balcons en cultivant des tomates et en plantant des dahlias en hauteur. Vous découvrirez des astuces pour maximiser la productivité et des techniques de taille pour assurer la santé de vos plantes. Repartez avec les connaissances essentielles pour transformer vos espaces en jardins suspendus foisonnants et colorés.

Par la Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux .

Serre Hollandaise 14 Boulevard Carnot

Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Atelier Création d’un jardin potager suspendu

Want to turn your small spaces into a real garden?

Beautify your balconies by growing tomatoes and planting dahlias high up. You’ll discover tips for maximizing productivity and pruning techniques to ensure the health of your plants. Come away with the knowledge you need to transform your space into a colorful hanging garden.

By the Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux

German : Atelier Création d’un jardin potager suspendu

Haben Sie Lust, Ihre kleinen Räume in einen richtigen Garten zu verwandeln?

Verschönern Sie Ihre Balkone, indem Sie Tomaten anbauen und Dahlien in die Höhe pflanzen. Sie werden Tipps zur Maximierung der Produktivität und Beschneidungstechniken für die Gesundheit Ihrer Pflanzen kennen lernen. Nehmen Sie die wichtigsten Kenntnisse mit nach Hause, um Ihre Räume in üppige und farbenfrohe hängende Gärten zu verwandeln.

Von der Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux (Gartenbau- und Botanikgesellschaft von Lisieux)

Italiano :

Volete trasformare i vostri piccoli spazi in un vero e proprio giardino?

Abbellite i vostri balconi coltivando pomodori e piantando dalie in alto. Scoprirete i consigli per massimizzare la produttività e le tecniche di potatura per garantire la salute delle vostre piante. Partirete con tutte le conoscenze necessarie per trasformare il vostro spazio in un colorato giardino pensile.

A cura della Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux

Espanol :

¿Quieres convertir tus pequeños espacios en un auténtico jardín?

Embellezca sus balcones cultivando tomates y plantando dalias en altura. Descubrirá consejos para maximizar la productividad y técnicas de poda para garantizar la salud de sus plantas. Saldrá de aquí con todos los conocimientos necesarios para transformar su espacio en un colorido jardín colgante.

Por la Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux

L’événement Atelier Création d’un jardin potager suspendu Lisieux a été mis à jour le 2025-05-23 par Calvados Attractivité